عن وقف اطلاق النار في لبنان.. هذا ما أعلنه نتنياهو

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أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تعاونت مع إسرائيل لطرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين.وقال مكتب نتنياهو: "عقدنا اجتماعا الخميس لمناقشة مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية، ونحن نتفق مع أهداف المبادرة لإعادة السكان إلى الشمال"، معتبرًا أن الدور الأميركي لا غنى عنه بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.وأضاف: "سنواصل المناقشات حول مبادرة وقف النار الأميركية في الأيام المقبلة".