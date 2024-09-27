استياء.. ماذا فعلت جمعيات بشأن النازحين؟

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يواجه مسؤولو مراكز إيواء لنازحين من جنوب لبنان إشكالات كبيرة مع متطوعي جمعياتٍ غير حكومية، والسبب هو غياب الشفافية المرتبطة بآلية المساعدات التي يجب تقديمها.في السياق، تقول مسؤولة عن مركز إيواء في قضاء الشوف لـ"" إنّ ما يجري مرفوض تماماً، مشيرة إلى أنّ "هناك جهات تهدف للحصول على داتا المعلومات للنازحين فقط من دون الكشف نهائياً عن نوع المساعدة التي سيتم تقديمها، ما يضع الكثير من الناس أمام حالة ضياع في ظل تفاقم وضع النزوح".وأضافت: "إن كانت الجمعيات صادقة في تحركها من أجل النازحين، عندها يجب أن تبادر لتوضيح خطة عملها الطارئة ونقل المساعدات فوراً إليهم، لا أن يُقال إنه سيتم البحث عن السبيل للمساعدة.. النازحون لا يملكون مقومات الصمود ويجب تفعيل آليات المساعدة بشكل أكبر".كذلك بدأت تستحد إشكاليات بين البلديات والجمعيات المحلية. فالبلديات تصرّ على أنّ المساعدات من أي جهة وصلت يجب أن توضع في مستودعات تعمل البلديات على تجهيزها، فيما ترفض الجمعيات التي تفضّل توزيع مساعداتها بنفسها هذا الطرح باعتبار أن لا ثقة بأن المساعدات ستُوزّع بعدالة، أو بأنها ستكون محمية من عمليات النهب والسرقة.