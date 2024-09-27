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لبنان

"سيبقى موجوداً".. جنرال إسرائيلي يتحدث عن "حزب الله" وهذا ما قاله

Lebanon 24
27-09-2024 | 02:18
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجنرال في الاحتياط إسحاق بريك قوله: "إذا كان الجيش الإسرائيلي قد فشل في هزيمة حماس فكيف سيتمكن من فعل ذلك مع حزب الله؟"
 
وأضاف: "حتى لو قمنا بتسوية كل لبنان بالأرض وتحويله إلى أنقاض مثل قطاع غزة، فإن حزب الله سيواصل إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل". 
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وأكد بريك أن "حزب الله سيبقى موجوداً كما هي حماس اليوم في غزة". 
 
وأشار إلى أن "النتيجة المحزنة لحرب الاستنزاف المستمرة منذ عام والتي لا يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهاءها هي انهيار إسرائيل اقتصادياً واجتماعياً". 
 
 
 
 

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