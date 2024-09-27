سلسلة لقاءات لبو حبيب في نيويورك

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لبى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب دعوة نظيره الفرنسي جان نويل بارو إلى فطور عمل خلال وجوده في نيويورك. وتمحورت النقاشات حول العمل الجاري على وقف اطلاق النار واعادة الهدوء إلى لبنان، كما وأهمية وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.واجتمع بوزير الخارجية السوري بسام الصباغ، وتم التشاور بالتطورات الأخيرة والمؤسفة الحاصلة في لبنان، وأزمة النزوح السوري، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم السوريين في بلدهم وقراهم عبر عملية التعافي المبكر، كما وتفعيل لجنة التواصل العربي لدعم سوريا، والشعب السوري للخروج من أزمته.كما التقى بوزير خارجية الدانمارك لارس راسموسن، ووزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب كل على حدى، حيث وضعهما بصورة آخر التطورات والتصعيد الخطير الحاصل في لبنان. وعرض الوزيران تقديم الدعم الانساني والسياسي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، كما رحبا بالمبادرة الأميركية - الفرنسية لوقف اطلاق النار.وأجرى لقاء جانبيا مع وزير خارجية بلغاريا ايفان كوندوف الذي ابلغه ان لا علاقة لبلاده لا من قريب ولا من بعيد بتصنيع او تجارة الأجهزة اللاسلكية التي إنفجرت مؤخرا واوقعت العديد من الضحايا اللبنانيين، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ضلوع بلغاريا بهذا الامر.