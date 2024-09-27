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لبنان

حجار: مليون دولار للنازحين و3 ملايين دولار للعائلات الأكثر فقراً

Lebanon 24
27-09-2024 | 03:49
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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، عن تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينيةـ وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة".
 
كما أعلن في مؤتمر صحفي عن "توزيع 3 ملايين دولار نقداً على العائلات الأكثر فقرا". وكشف حجار عن تعرّض بعض مراكز الوزارة لإصابات مباشرة جرّاء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان.
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وقال: " نعمل مع خلية الأزمة والمنظمات الدولية على تلبية متطلبات النازحين في لبنان، لكننا نواجه أزمة بتوفير المواد الضرورية للنازحين، فهناك مشكلة كبيرة في موضوع الفرش وأزمة أكبر في موضوع المخدات والشراشف وهناك أشخاص تنام منذ أيّام على الأرض".

وفي موضوع الطعام، تابع حجار: من الصعب أن تبدأ المطاعم منذ اللحظة الأولى، لكن اليوم بدأت الوجبات تتحضّر سريعاً في بعض المناطق.
 
 
 

 
 
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