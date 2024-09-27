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لبنان

قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت هذه الدول كلها "حزب الله" سينتصر

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:06
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنّه "لو اجتمعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، لما تمكنت من الانتصار على "حزب الله".
 
 
وأضاف سلامي أنّ "حزب الله" سيخرج منتصرا، وسيُضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء".
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