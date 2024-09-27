قائد الحرس الثوري الإيراني: لو اجتمعت هذه الدول كلها "حزب الله" سينتصر

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنّه "لو اجتمعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، لما تمكنت من الانتصار على "حزب الله".

وأضاف سلامي أنّ "حزب الله" سيخرج منتصرا، وسيُضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء".