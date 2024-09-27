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لبنان

أمن الدولة في النبطية تنفي هذا الخبر...

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:13
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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، ان" أحد المواقع الالكترونية نشر خبراً عن توقيف أمن الدولة في النبطية لسوري يتزعم عصابة تعمل في تزوير وترويج الدولارات المزورة، وتم سرد سيناريو دقيق لعملية الرصد والتحقيق والاعترافات.
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ان هذا الخبر من نسج الخيال ولا صحة له بتاتاً، وان مديرية امن الدولة في النبطية لم تقم بأي مهمة من هذا النوع، وبناءً على الثقة المتبادلة بيننا، ولمصداقيتنا امام اللبنانيين، نتمنى استقاء الخبر من قسم الاعلام في امن الدولة الجاهز دائماً لأي استفسار". 
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