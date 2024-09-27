وزير خارجية فرنسا: ما يزال بإمكاننا تفادي الحرب

"أجريت محادثات مع رئيس الوزراء @Najib_Mikati ونظيري السيد عبد الله بوحبيب.
وما يزال بإمكاننا تفادي الحرب.
وسأزور لبنان من أجل مواصلة مباحثاتنا.
وأكرّر مجددًا: نرفض وقوع أي ضحية مدنية، في كلا جانبي الحدود." - @jnbarrot https://t.co/7ibUaHuTTO
— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) September 27, 2024
"أجريت محادثات مع رئيس الوزراء @Najib_Mikati ونظيري السيد عبد الله بوحبيب.
وما يزال بإمكاننا تفادي الحرب.
وسأزور لبنان من أجل مواصلة مباحثاتنا.
وأكرّر مجددًا: نرفض وقوع أي ضحية مدنية، في كلا جانبي الحدود." - @jnbarrot https://t.co/7ibUaHuTTO