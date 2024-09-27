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لبنان

وزير خارجية فرنسا: ما يزال بإمكاننا تفادي الحرب

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:09
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قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إنّه أجرى محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.

وقال بارو عبر "إكس": "ما يزال بإمكاننا تفادي الحرب. وسأزور لبنان من أجل مواصلة مباحثاتنا. وأكرّر مجددًا: نرفض وقوع أي ضحية مدنية، في كلا جانبي الحدود". 
 
 
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