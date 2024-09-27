وزير خارجية فرنسا: ما يزال بإمكاننا تفادي الحرب

قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إنّه أجرى محادثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.



وقال بارو عبر "إكس": "ما يزال بإمكاننا تفادي الحرب. وسأزور لبنان من أجل مواصلة مباحثاتنا. وأكرّر مجددًا: نرفض وقوع أي ضحية مدنية، في كلا جانبي الحدود".

"أجريت محادثات مع رئيس الوزراء @Najib_Mikati ونظيري السيد عبد الله بوحبيب.



وما يزال بإمكاننا تفادي الحرب.

وسأزور لبنان من أجل مواصلة مباحثاتنا.



وأكرّر مجددًا: نرفض وقوع أي ضحية مدنية، في كلا جانبي الحدود." - @jnbarrot https://t.co/7ibUaHuTTO — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) September 27, 2024 Advertisement