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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. استهدف هذا الموقع

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:44
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف يوم الجمعة 27-09-2024 موقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة.‏
 
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