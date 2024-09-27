التصعيد مستمر.. الجيش الإسرائيلي يحشد ألوية جديدة قرب لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجنيد لواءين في الاحتياط للحملة الشمالية، وفتح مستودعات الطوارئ وتوزيع المعدات اللوجستية والقتالية على جنود الاحتياط.وقال الجيش في بيان إنه "في إطار رفع الاستعدادات على الساحة الشمالية خلال الأيام الأخيرة تم تجنيد لوائي احتياط للمشاركة في القتال في الحملة الشمالية"، مبينا أنه "بعد تنفيذها المهام التشغيلية على الحدود الشمالية طوال فترة الحرب، تم تجنيد قوات لواء عتسيوني ولواء ناحال وعدة كتائب احتياط إضافية بهدف السماح بمواصلة الجهود القتالية وضرب القدرات العسكرية لحزب الله وخلق الظروف لاعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".وأضاف: "مع تجنيد لوائيْ الاحتياط، تم فتح وحدات مستودعات الطوارئ وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط". (روسيا اليوم)