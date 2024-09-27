سلام التقى سفير تونس.. تشديد على دعم لبنان في المحافل الدولية

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تابع وزير الاقتصاد امين سلام بعد ظهر اليوم جولاته بلقاء سفير جمهورية تونس في لبنان السفير بوراوي الإمام، في مقر السفارة في الحازمية، في زيارة ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الصعد حيث أمكن في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر.وشكر سلام السفير الإمام على "دعم الجمهورية التونسية الدائم والرئيس قيس سعيد للبنان في المحافل الدولية والإقليمية".كما شرح للسفير التونسي "الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين مساعدات انسانية واماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات اسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية"، طالباً "المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين".من جانبه شكر السفير الإمام، الوزير سلام على زيارته وابدى استعداد بلاده لأي شكل من أشكال الدعم ووقوف الدولة والشعب التونسي الى جانب الدولة والشعب اللبناني"، مؤكدا ان "تونس تحمل قضية لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وتقدم الدعم المباشر والغير مباشر للبنان".