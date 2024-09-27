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لبنان
غارات إسرائيلية تستهدف محيط الحسانية في جزين
Lebanon 24
27-09-2024
|
12:41
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استهدفت غارات إسرائيلية محيط الحسانية في جزين.
كما أفادت المعلومات بأن الطيران الإسرائيلي استهدف 3 مراكز تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في الطيبة ودير سريان، وأغار على بلدة كفركلا وقصفت مدفعيته محيط تلة حمامص.
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