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لبنان

مسؤول أمني إيراني كبير: نتحقق من وضع نصرالله

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:43
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنّ الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بخير، وأشارت إلى أنّه "متواجد في مكان آمن وأنّ ما يقوله الاعلام الاسرائيلي غير صحيح".
 
 
كذلك، قال مسؤول أمني إيراني كبير لـ"رويترز" إنّ "طهران تتحقق من وضع نصرالله".
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