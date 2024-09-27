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لبنان

هل علمت أميركا بضربة الضاحية قبل تنفيذها؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:04
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أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديها أي علم مسبق بالهجوم.
 
بالتوازي، أوضحت القيادة الوسطى الأميركية في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لا يمكن القول إنه تم إعلامها بالغارة الإسرائيلية قبل دقائق من وقوعها.
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وفي سياقٍ متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة لم تتلق أي إخطار من إسرائيل بشأن الضربة، ولم تتورط واشنطن في الهجوم بأي شكل من الأشكال.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية هو الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.

في المقابل، علم "لبنان 24" أن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بخير. 

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية، إنّ "نصرالله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".
 






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