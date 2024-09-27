هل علمت أميركا بضربة الضاحية قبل تنفيذها؟

أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديها أي علم مسبق بالهجوم.

بالتوازي، أوضحت القيادة الوسطى الأميركية في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لا يمكن القول إنه تم إعلامها بالغارة الإسرائيلية قبل دقائق من وقوعها.

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وفي سياقٍ متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة لم تتلق أي إخطار من إسرائيل بشأن الضربة، ولم تتورط واشنطن في الهجوم بأي شكل من الأشكال.



