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لبنان

اليكم الحصيلة الأولية للعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:32
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة ستة وسبعين بجروح، من بين الاصابات إحدى وستون إصابة طفيفة وخمسة عشر استدعت دخول المستشفى.
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يذكر أن رفع الانقاض مستمر وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في الساعات القليلة المقبلة.
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