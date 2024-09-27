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لبنان

نتنياهو في أول تعليق على محاولة إغتيال نصرالله.. هذا ما قاله

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:38
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رداً على سؤال عما إذا كانت عملية اغتيال نصرالله نجحت، فأجاب نتنياهو قائلا: "انتظروا". (الجزيرة)
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