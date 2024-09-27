هذه المهمات نفذها الدفاع المدني جراء الغارات اليوم

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أعلن "الدفاع المدني"، في تقرير اليوم ان المهمات المنفذة من "عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان منذ الثامنة من صباح اليوم الواقع في ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ ولغاية المساء"، هي على الشكل الآتي:- إغاثة وانقاذ :ضاحية بيروت الجنوبية:- تستمر عمليات الإطفاء والبحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية - نزلة العاملية قرابة الساعة ٦،١٥ من مساء اليوم.وقد نقل العناصر إصابة الى مستشفى بهمن، وتم انتشال جثمان شهيد من موقع الغارة.محافظة النبطية:- استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة كفرصير حيث تم انتشال ٣ شهداء وإنقاذ جريحين نقلوا بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.ويشار إلى أن هذه الغارة تسببت بتعرض ٦ من عناصر الدفاع المدني لإصابات متفرقة كون المبنى المستهدف مجاور لمركز الدفاع المدني في كفرصير وقد نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة شبعا الجنوبية. وقد أسفرت العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني عن انتشال جثامين ٩ شهداء بينهم طفلين ومواطنة حامل نقلوا بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.- نقل جثمان شهيد و٨ جرحى الى المستشفيات، نتيجة أربع غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية.قضاء صور :- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا في محلة المساكن الشعبية/صور وانتشال جثماني شهيدتين (مواطنة وابنتها) نقلتا بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.- إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل في بلدة جويا حيث استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية. وفي حصيلة العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني تم انتشال جثمان شهيد من تحت الانقاض ونقل بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفى.محافظة البقاع:- انتشال جثمان شهيدة من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة الكرك وقد بلغت حصيلة عمليات الدفاع المدني عن انتشال جثامين ١٤ شهيدا وإنقاذ ٦ جرحى ونقلهم الى المستشفيات بالتعاون مع الهيئات الاسعافية في المنطقة.محافظة بعلبك :- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في المواقع المستهدفة بغارات إسرائيلية وانتشال جثماني شهيدين.إطفاء :قضاء صور :- أعشاب وأشجار في بلدة برج رحال.محافظة النبطية:- منازل عدد ١٠- محلات عدد ٤- بؤرة لقطع السيارات عدد ١- أعشاب وأشجار عدد ١محافظة بعلبك:- محلات عدد ٢- مستودع عدد ٢- مزرعة عدد ١- اشجار حرجية عدد ١محافظة البقاع :- منزل مهجور في النبي ايلا والمساحات الحرجية المحيطة به.خدمات عامة:تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.