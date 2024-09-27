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لبنان

تعليق لافت من مستشار المرشد الإيراني بعد استهداف الضاحية!

Lebanon 24
27-09-2024 | 15:45
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أعلن مستشار المرشد الإيراني على لاريجاني بعد عملية الأخيرة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبيّة والتي يزعم بأنه إستهدف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنّ "المقاومة تضم قادة وكوادر أقوياء وكل قائد يستشهد سيكون له بديل".
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وأكّد لاريجاني أنّ "إسرائيل تتجاوز خطوط إيران الحمراء والوضع بات خطيراً". (العربية)

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