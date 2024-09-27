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لبنان

"حزب الله" نفى وجود مخازن أسلحة في المباني المدنية في الضاحية

Lebanon 24
27-09-2024 | 19:59
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نفى "حزب الله" ما وصفها بإدّعاءات إسرائيل، بشأن وجود مخازن أسلحة في المباني المدنية استهدفتها غارات إسرائيلية طالت مواقع عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال الحزب وفق رسالة وزعها مكتبه الإعلامي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل".
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