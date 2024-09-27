27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"… وفي أن الاحتلال كاد يعود"؟!
Lebanon 24
27-09-2024
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نبيل بومنصف في" النهار": من غير المستغرب أن يستعيد اللبنانيون ذاكرة هلعة مذعورة ومسكونة بكل كوابيس الحروب والاحتلالات ما دامت أقدارهم المشؤومة لا "تسمح" لهم من الحياة العادية الطبيعية إلا بما يوازي "هدنات" غالباً لا تستقيم الواحدة منها أكثر من عقد واحد فقط.
Advertisement
لبنان المفطور على زلازل الاضطرابات والفتن والحروب والاحتلالات بمعيار انهيار كل عقد أو أكثر بقليل، يقف اليوم تماماً عند إثبات هذه المعادلة الجهنمية من حيث لا يودّ معظمنا أن يصدق الكابوس.
"بمقياس" 100 شهيد و200 جريح يومياً على الأقل، بعد الانطلاقة الدموية التي أسقطت 500 شهيد في أول أيام الاجتياح الإسرائيلي الجوي، عاد لبنان يعيش الجحيم الحربي فاقداً القدرة على وقف هذا القدر القاتل بلا بوصلة ترشده الى أيّ توقعات أو استقراء دقيق وحقيقي لما يمكن أن يفضي به الاعصار الدموي المتدحرج. والأسوأ من السقوط مجدداً ضحية حرب ظلت "نخب" السلطة والسياسة والإعلام وجيش المراقبين والمحللين على الشاشات يتبارون طويلاً في استبعادها، هو أننا نستعيد في اللحظة الراهنة، السقطة نفسها بالمضيّ قدماً في الوهم الذي يقول أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً هو مستبعد أيضاً فيما الوقائع الجادة لا تحتاج الى "عباقرة" في استقراء مسار الاجتياح الإسرائيلي الآخذ في الانقضاض على لبنان وحتى بهدنة عابرة لا ندري كم تصمد، وما بعدها إن صمدت.
ومع ذلك فإن اللهو في الرهان وحده على ما قد تحمله الجهود الديبلوماسية، سواء في نيويورك أو "عبر" بيروت، لن يكفي إطلاقاً لوضع اللبنانيين أمام حقيقة أن لبنان لا يزال أمام مصير مخيف قد تندفع معه إسرائيل في أيّ وقت الى ترجمة تهديداتها وحشود فرقها الاقتحامية باحتلال جزء من الجنوب مهما تكن مقاومة "حزب الله" لها. فذلك لأن الحقيقة المفجعة تبقى في فقدان دولة الحماية التي تحمي الثغور والحدود من داخل وخارج ولا تكون سلطة خارج سلطتها وقرار خارج قرارها.
تبعاً لذلك لا نملك إلا السؤال "الساذج": كيف للدولة أن توقف الاحتلال ما لم تبدأ بإعلان نفير دراماتيكي حاسم باستعادة السلطة الشرعية كاملة على الحدود؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
11:24 | 2024-09-27
27/09/2024 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
16:58 | 2024-09-27
27/09/2024 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
12:25 | 2024-09-27
27/09/2024 12:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
05:37 | 2024-09-27
27/09/2024 05:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إبنها فهد.. جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان يُرزقان بطفلة إليكم إسمها (صورة)
Lebanon 24
بعد إبنها فهد.. جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان يُرزقان بطفلة إليكم إسمها (صورة)
10:48 | 2024-09-27
27/09/2024 10:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-09-28
هل ينجح إرساء تفاهم أيلول؟
01:45 | 2024-09-28
نائب بيروتي أمام مراكز الايواء "طلبا للرضى"
01:38 | 2024-09-28
بعد ليل عنيف.. تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
01:30 | 2024-09-28
نائب كسرواني يتحرك "رئاسيا" وعينه على "النواب السنّة"
01:15 | 2024-09-28
"حزب الله" متعاون والمصابون في مكان واحد
01:11 | 2024-09-28
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف بحمدون.. وتُحدث حفرة كبيرة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
28/09/2024 09:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
28/09/2024 09:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
28/09/2024 09:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24