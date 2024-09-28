

أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية. ‏



وفي بيان آخر، أعلنت "المقاومة" أن مجاهديها قصفوا مستعمرة ساعر بصلية صاروخية.

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