شقيق وزير العدل في ذمّة الله

توفي الدبلوماسي جرجس الخوري عبدالله الخوري، شقيق وزير العدل هنري الخوري ووالد السفير غادي الخوري.

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أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم بالتعازي من عائلته الفقيد، سائلة المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.