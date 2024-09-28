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لبنان

شقيق وزير العدل في ذمّة الله

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:27
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توفي الدبلوماسي جرجس الخوري عبدالله الخوري، شقيق وزير العدل هنري الخوري ووالد السفير غادي الخوري.
 
أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم بالتعازي من عائلته الفقيد، سائلة المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.
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