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لبنان

عربيد: ندعو لتكليف الجيش تولي زمام الأمور

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:56
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قال رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي شارل عربيد في منشور له عبر حسابه على منصة "اكس": "في ظل هذا الوضع الذي يلفه الضياع والإضطراب، ندعو السلطة التنفيذية تكليف الجيش تولي زمام الأمور، مستعينا بالاحتياط لضبط وتنظيم الحياة العامة. الجيش، يمثل رمز الوحدة الوطنية وصمام الأمان لجميع اللبنانيين، هو الجهة الوحيدة القادرة على استعادة الاستقرار وبث الثقة في نفوس الشعب".
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وتابع ان "ثقتنا الراسخة في مؤسستنا العسكرية تجعلنا على يقين بأنها ستكون قادرة على إدارة الأزمة بحكمة وتفانٍ، وتنفيذ القرارات الدولية من أجل حماية الوطن وضمان مستقبل أفضل ومصير آمن". 
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