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لبنان

"ادارة الازمات والكوارث" في بيروت تجلي النازحين الى الشمال

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:03
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أفادت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت  في بيان بأن فوج حرس مدينة بيروت يقوم منذ الصباح الباكر بإجلاء النازحين المتواجدين على جوانب الطرقات وفي الحدائق والساحة العامة.
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ويتمّ نقلهم بباصات خاصة من مدينة بيروت الى محافظة الشمال وتأمينهم في مراكز للايواء .
 
 
 
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