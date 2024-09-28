"ادارة الازمات والكوارث" في بيروت تجلي النازحين الى الشمال

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أفادت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت في بيان بأن فوج حرس مدينة بيروت يقوم منذ الصباح الباكر بإجلاء النازحين المتواجدين على جوانب الطرقات وفي الحدائق والساحة العامة.ويتمّ نقلهم بباصات خاصة من مدينة بيروت الى محافظة الشمال وتأمينهم في مراكز للايواء .