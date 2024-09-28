التصعيد مستمرّ... هذه آخر المستجدات في البقاع والجنوب

Advertisement

يواصل العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع.ونفذ الطيران الاسرائيلي، قرابة الواحدة والربع من بعد ظهر اليوم، غارة جوية مستهدفا المنطقة بين بلدتي حاروف و جبشيت -النبطية.كما شنّ العدو اكثر من غارة على مجدل زون في القظاع الغربي وقصف بمدفعيته على أطراف يارون ومارون الراس في جنوب لبنان.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بارتقاء أربعة شهداء في مجدل سلم جراء غارة استهدفت احد المنازل.كما أفيد باستهداف "فان" للركاب على اوتوستراد زحلة قرب مستديرة المدينة الصناعي.كذلك، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة عند جسر شتورا- جلالا.