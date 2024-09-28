Advertisement

لبنان

قرار مهم... وزير التربية يمدد وقف الدروس

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1253509-638631282510456677.jpg
Doc-P-1253509-638631282510456677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم السبت، "تعليق الأنشطة التدريسية في الجامعة اللبنانية، وفي المؤسسات الجامعية الخاصة لمدة أسبوع واحد ابتداءَ من يوم الإثنين الواقع فيه 30/9/2024، حتى مساء الأحد في 6/10/2024، على أن تستمر الأعمال الإدارية واللوجستية فيها، باستثناء المراكز الجامعية التي تستدعي الأحداث العسكرية التوقف التام عن العمل فيها، وذلك بناء على تقدير يعود التقرير بشأنه إلى إدارة المؤسسة، وعلى أن يستمر العمل في المرافق والمراكز الطبية والصيدلانية والصحية وفي الاختصاصات المرتبطة بها وفي غيرها من المراكز التي تستدعي طبيعتها ومهامها الاستمرار بممارسة أنشطتها".
Advertisement

وأضاف البيان، "دعا وزير التربية والتعليم العالي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة ، إلى إجراء ما يلزم من مسوحات ودراسات تتيح التعرف عن كثب إلى واقع النزوح لدى الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من أجل وضع الخطط المناسبة لضمان استمرار انخراطهم في العملية التعليمية، وإلى اتخاذ الترتيبات التي تفرضها المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، وبخاصة واقع النزوح، وإمكان وصول جميع الطلاب إلى مصادر التعليم والتعلم، لجهة إمكان السير بتنويع مسارات وأنواع التعليم على النحو الذي يؤمن سير العام الجامعي 2024-2025 وإنجازه في حدود روزنامته المعتادة وضمن أفضل الظروف الممكنة".

وختم: "وذكر الوزير الحلبي بأن تعليق الدروس حتى التاريخ المذكور ، نافذ في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2024-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:03 | 2024-09-28
07:54 | 2024-09-28
05:19 | 2024-09-28
07:33 | 2024-09-28
10:10 | 2024-09-28
10:10 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24