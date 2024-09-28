السفارة الكندية: لا نقوم بإجلاء مواطنينا من لبنان في الوقت الحالي

أكدت السفارة الكندية في بيروت، اليوم السبت، أن "كندا لا تقوم بإجلاء الكنديين في لبنان في الوقت الحالي".





وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "نقوم بإبلاغ الكنديين بالرحلات التجارية المتاحة. يجب عليهم حجز التذاكر ودفع ثمنها مباشرة مع شركة الطيران. يجب على الكنديين التسجيل معنا للبقاء على اطلاع على الرابط".

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