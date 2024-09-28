جنبلاط: يجب التوصل الآن لوقف إطلاق النار في لبنان

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شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، اليوم السبت على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.وقال جنبلاط في حديث لـ"العربية: "يجب التوصل الآن لوقف إطلاق النار في لبنان"، مضيفا: "نحتاج إلى اتفاق سياسي يعيد أهل الجنوب لمناطقهم".وتابع: "لا يمكن استعادة الدولة اللبنانية في ظل الحرب" .