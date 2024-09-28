غارات جديدة على الضاحية ومحاولة إغتيال.. هذه آخر المعلومات

شنّ العدو الإسرائيليّ، اليوم السبت، عدواناً جديداً استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر عسكريّ قوله إن "محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني بحزب الله تمت في الضاحية"، مشيراً إلى أنّ "مصيره لم يتّضح بعد".