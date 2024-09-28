الخارجية الأميركية لرعاياها: غادروا لبنان

حثت الخارجية الأميركية رعاياها في لبنان إلى المغادرة.



وأعلنت الخارجية أن هذا القرار جاء "نظراً للتقلبات المتزايدة عقب الغارات على بيروت والوضع الأمني". (الجزيرة)

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