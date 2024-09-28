Advertisement

لبنان

الخارجية الأميركية لرعاياها: غادروا لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1253656-638631493024800735.jpg
Doc-P-1253656-638631493024800735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت الخارجية الأميركية رعاياها في لبنان إلى المغادرة.

وأعلنت الخارجية أن هذا القرار جاء "نظراً للتقلبات المتزايدة عقب الغارات على بيروت والوضع الأمني". (الجزيرة) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تطلق نموذجا خاصا للأميركيين الراغبين في الحصول على مساعدة لمغادرة لبنان (الشرق)
lebanon 24
29/09/2024 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحضّ مواطنينا على عدم السفر إلى لبنان والمتواجدين هناك على المغادرة
lebanon 24
29/09/2024 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعارض غزواً برياً إسرائيلياً للبنان
lebanon 24
29/09/2024 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: هناك فرصة للسلام شمال إسرائيل وجنوب لبنان (الشرق)
lebanon 24
29/09/2024 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الخارجية الأميركية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-09-28
18:40 | 2024-09-28
18:28 | 2024-09-28
17:46 | 2024-09-28
16:57 | 2024-09-28
16:55 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24