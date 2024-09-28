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لبنان

الخارجية السورية: باستشهاد السيد نصرالله خسر كل المناضلين علما من أعلامهم

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:36
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دانت سوريا اليوم العدوان الاسرائيلي الغاشم على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى الى استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد كبير من المدنيين.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "فقد لبنان الشقيق اليوم سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اثر عدوان اسرائيلي غاشم وجبان استهدف منطقة سكنية فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بأطنان من القنابل المدمرة ما أدى الى استشهاده الى جانب عدد كبير من المدنيين الابرياء".
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أضافت: "ان الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء مرة أخرى على سمات الغدر والجبن والارهاب التى نشأ عليها وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية".

وتابعت: "باستشهاد الامين العام لحزب الله خسر كل المناضلين من أجل تحرير الارض وصون السيادة والاستقلال وحمايتهما علما من أعلامهم  وقدوة لهم في النضال ضد المعتدين ومقاومة المحتلين. لقد التحق السيد نصر الله من خلال اسناده لقضية الشعب الفلسطينى برفاقه الشهداء الذين سبقوه وسجلوا على مدى سنوات انتصارات وصفحات مشرقة في تاريخ هذه الامة واضعين تحرير القدس من أيدي المغتصبين نصب أعينهم".

وأردفت: "ان الجمهورية العربية السورية اذ تدين بأشد العبارات هذا الفعل الاجرامى الاسرائيلى تعرب عن تعازيها للبنان الشقيق ولكل الاحرار حول العالم باستشهاد قائد المقاومة الوطنية اللبنانية وتحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة".
 
وختمت: "وعلى الرغم من مشاعر الاسى والحزن التي أشاعها نبأ استشهاد السيد نصر الله لدى الاحرار في كل مكان ولدى الشعب السوري الذي لم ينس يوماً مواقفه الداعمة، فان مسيرته البطولية ستبقى منارة للاجيال القادمة  لمواصلة نضالها من أجل تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان  محاسبة اسرائيل عن أفعالها المشينة".

 
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