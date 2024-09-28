بعد الغارة التي طالت أطراف المطار.. هذا ما قاله الحوت!

أشار رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مساء اليوم بعد الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي وطالت أطراف المطار إلى أنّ "مطار بيروت لم يستهدف ولا توجد أسلحة به". (العربية)

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