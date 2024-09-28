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لبنان

بعد الغارة التي طالت أطراف المطار.. هذا ما قاله الحوت!

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:47
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أشار رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مساء اليوم بعد الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي وطالت أطراف المطار إلى أنّ "مطار بيروت لم يستهدف ولا توجد أسلحة به". (العربية) 
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محمد الحوت

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