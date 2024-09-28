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لبنان

مفاجآت عن عملية اغتيال نصرالله.. "عملاء ومعلومات"!

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:20
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بغارة إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة.
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وقالت الصحيفة إنّ هناك 3 وحدات عسكرية عملت على تنفيذ العملية وهي الوحدة 9900، الوحدة 504، والوحدة 8200. 
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة 9900 في الجيش الإسرائيلي، هي التي ساهمت بجمع المعلومات البصرية وتحديد الإحداثيات وكذلك الوحدة 504 التي تُشغل العملاء، وأضافت: "المعلومات التي استخدمتها القوات الجوية خلال العملية جاءت من شعبة الاستخبارات العسكرية لا سيما الوحدة 8200".
وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولها إن "الموساد بدأ التخطيط للعملية ضد حزب الله منذ أكثر من عقدٍ من الزمن"، وتابعت: "في الموساد، جرى درس نقاط قوة وضعف حزب الله، ثم خططوا وبدأوا في تنفيذ سلسلة من العمليات الاستخباراتية في الميدان، والتي كانت في الواقع الحملة الاستخباراتية الأساسية التي بدونها لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن ينفذ ما يفعله اليوم".
بدورها، قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إن "وزيرالدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحفظ على تصفية نصرالله لكن نتنياهو وافق على ذلك من نيويورك".
 
 

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