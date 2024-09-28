Advertisement

لبنان

نداء من أميركا لمواطنيها في لبنان.. ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1253692-638631565094523680.jpeg
Doc-P-1253692-638631565094523680.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت وزارة الخارجية الأميركية السبت بمغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان "بسبب الوضع الأمني المضطرب"، بحسب ما قالت في بيان اوردته " فرانس برس".

كذلك، حثّت الخارجية "المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقبول هدنة في لبنان.. ماكرون يطالب أميركا بالضغط على إسرائيل ويُحذر
lebanon 24
29/09/2024 02:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
lebanon 24
29/09/2024 02:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستطيع أميركا حقا طلب وقف إطلاق النار على لبنان؟
lebanon 24
29/09/2024 02:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس قبرص: أميركا وفرنسا تعملان على حل دبلوماسي لمنع التصعيد في لبنان (العربية)
lebanon 24
29/09/2024 02:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أميركا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-09-28
18:40 | 2024-09-28
18:28 | 2024-09-28
17:46 | 2024-09-28
16:57 | 2024-09-28
16:55 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24