نداء من أميركا لمواطنيها في لبنان.. ماذا طلبت منهم؟

أمرت وزارة الخارجية الأميركية السبت بمغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان "بسبب الوضع الأمني المضطرب"، بحسب ما قالت في بيان اوردته " فرانس برس".



كذلك، حثّت الخارجية "المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".

Advertisement