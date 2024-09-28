غارة عنيفة تهزّ صور.. مبنى مُستهدف وانفجار كبير!

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية استهدفت محيط مستشفى حيرام في منطقة العباسية - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الغارة طالت أحدى المباني هناك، ما أدى إلى وقوع انفجار كبير.