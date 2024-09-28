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لبنان

غارة عنيفة تهزّ صور.. مبنى مُستهدف وانفجار كبير!

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:42
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات جوية استهدفت محيط مستشفى حيرام في منطقة العباسية - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة طالت أحدى المباني هناك، ما أدى إلى وقوع انفجار كبير.
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