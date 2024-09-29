وزير خارجية غينيا بيساو يحذّر: لا تكرروا مأساة غزة في لبنان

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أكد كارلوس بيريرا وزير خارجية غينيا بيساو دعم بلاده التام للقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بمنع تكرار مأساة قطاع غزة في لبنان.وقال بيريرا لوكالة "نوفوستي" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إننا ندعم فلسطين وموقفها بالكامل، وندعم لبنان أيضا. نأمل بألا يسمح المجتمع الدولي بحدوث ما وقع في غزة، في لبنان".ووصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه خطر للغاية، مشيرا إلى أنه من غير المعروف متى سينتهي التصعيد الحالي. (روسيا اليوم)