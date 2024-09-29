بوشكيان: المرحلة تتطلّب تضامناً لحماية لبنان

Advertisement

شدّد وزير الصناعة النائب جورج بوشيكيان في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر" صوت كل لبنان"، على ان استشهاد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله هو تحوّل مفصليّ في المنطقة.وإذ أشار بوشيكيان الى ضبابية في مسار المرحلة المقبلة، أكد أنّها "تتطلّب تضامناً واستجماع القوى لحماية لبنان من العدوان الاسرائيلي التّدميري"، داعياً الى "البناء على أسس دستورية سليمة وحوارات عميقة لتأمين أرضيّة سليمة للعيش على أرض الوطن".ووصف بوشيكيان مباحثات نيويورك الاخيرة بشأن وقف إطلاق النار بانها كانت مجرّد مناورة قام بها العدو لتنفيذ عملية الاغتيال.وعن التّدابير لمعالجة تدفّق النازحين، أكد بوشيكيان ان "الحكومة وضعت كل الإمكانات لسدّ الثغرات التّي نجمت من جراء اعداد النازحين الضّخمة وعدم القدرة على استيعابها، وان البحث مستمر عن مراكز إيواء إضافية".ولإنقاذ العام الدراسي، أشار بوشيكيان الى توجه للعودة الى التعليم عن بعد.في الرّئاسة، رأى بوشيكيان أنّنا "لسنا بحالة طبيعية لإنتخاب رئيس للجمهورية، ولكن إذا دعت الحاجة وتوفر التضامن والتوافق بين الأفرقاء كافة فنحن لها".وتعقيباً على الانتقادات التي تُوجه لحكومة تصريف الاعمال، لفت بوشيكيان الى ان "الحكومة حملت كرة النار وتحملت مسؤولياتها، وهي تقوم بالجهد المطلوب".