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لبنان

إستشهاد سيّدة في بلدة عبا

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:29
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استهدف طيران العدوّ الإسرائيليّ بلدة عبا الجنوبيّة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهدت السيّدة ناديا عميص، وأُصيب شخصان آخران.
 
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