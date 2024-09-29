Advertisement

لبنان

أبي المنى اتصل ببري معزيا باستشهاد نصرالله: لمنع العدو من تنفيذ مخططاته التدميرية

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1253898-638632101003456265.png
Doc-P-1253898-638632101003456265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى صباح اليوم برئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقديم التعازي باستشهاد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورفاقه الشهداء وبجميع شهداء العدوان الاسرائيلي الآثم".
Advertisement

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لمشيخة العقل بأن "الاتصال كان مناسبة جدد خلاله سماحته لدولة الرئيس التضامن الكامل باسمه وباسم المجلس المذهبي للطائفة مع ابناء الجنوب والضاحية والبقاع، ازاء الحرب الاسرائيلية، والتي ينبغي مواجهتها بأكبر قدر من التكاتف والوحدة الوطنية الداخلية، لتفويت الفرصة على العدو ومنعه من تنفيذ مخططاته التدميرية والتقسيمية بين اللبنانيين، إلى جانب التكافل الاجتماعي والأخوي الواجب، بمقتضى المرحلة الحرجة الراهنة".

أضاف البيان: "شكر دولة الرئيس بري لسماحة شيخ العقل اتصاله وتضامنه، وحيّا الوقفة المشرّفة للزعيم الوطني وليد جنبلاط وابناء الجبل تجاه اخوانهم".

وختم البيان: "كما اجرى سماحة الشيخ ابي المنى اتصالا مماثلا بالزعيم وليد جنبلاط، للتشاور وتبادل الرأي، من منطلق التأكيد على ضرورة العمل لتثبيت الوحدة الداخلية والتضامن الوطني، وعلى أهمية حماية الجبل وتماسك مجتمعه، في ظل حالة الحرب القائمة وما يمكن أن تسببه تداعياتها من فوضى وردود فعل، ينبغي خلالها الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي العام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2024-09-29
06:53 | 2024-09-29
06:51 | 2024-09-29
06:50 | 2024-09-29
06:49 | 2024-09-29
06:48 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24