قبلان: لا قيمة للبنان بلا أمنه وأمانه

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا جاء فيه: "القضية لبنان الكيان، ولا قيمة للبنان بلا أمنه وأمانه، وما يقوم به الإسرائيلي اغتيال للبنان ومقومات وجوده، وكلنا مؤمنون بلبنان، وكيف يكون الحياد ولبنان يتعرض للإبادة منذ عقود ولم يحرك احد ساكناً، والمؤسسات الدولية والأممية عاجزة أصلاً كما نرى وترون اليوم، ومن اغتال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يريد اغتيال لبنان، والحل بحماية لبنان والتضحية من أجله، توازياً مع تضامن وطني وإنقاذ سياسي يليق بهذه المرحلة الأخطر من تاريخ لبنان".

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