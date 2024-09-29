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لبنان

ملتقى التأثير المدني: كفانا انتحارات!

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:12
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" في مواكبته للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتهدد الكيان، فكتب: "تحصينُ الوَحدَةُ الوطنيَّة، وصَون السِّلم الأهليّ، يقومان بتطبيق الدُّستور، واحترام شرعيَّة الدَّولة وسيادتها".
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ووجه الملتقى دعوة الى اللبنانيين:"لنتجه معًا نحو تكريس المواطنة ميثاقًا جامِعًا وحيدًا في هويَّة لبنان الحضاريَّة، تسودُها الحريَّة مع التنوُّع، والعيش المشترك، والأخوَّة، والسَّلام. كفانا انتحارات.حمى الله لبنان واللُّبنانيين".
 وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن " الدَّولة اللُّبنانيَّة وحدها تحمي اللُّبنانيين ".
 
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