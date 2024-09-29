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لبنان

عدد الشهداء مرتفع... العدوّ الإسرائيليّ استهدف مزرعة في بلدة زبود

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:23
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علم "لبنان 24" عن إستشهاد 19 شخصاً وإصابة 17 آخرين في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت مزرعة في بلدة زبود شمالي بعلبك.
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مزرعة

زبود

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