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لبنان

حريق اندلع قرب خزانات الفيول... ما حقيقة سماع إنفجار في مرفأ بيروت؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:29
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نفى رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني الأخبار المتداولة صباحاً حول سماع دوي انفجار في المرفأ، موضحََا أن الحريق الذي شبّ، هو خارج حرم المرفأ، إنما قرب خزانات الفيول.
 
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مرفأ بيروت

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