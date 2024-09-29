إسرائيل تلمّح إلى إمكانية إلغاء "اتفاقية" الغاز مع لبنان!

قال وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية فاضح.

واشار كوهين إلى أنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، قائلا: "لقد كان خطأ منذ البداية".