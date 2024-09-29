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لبنان

إسرائيل تلمّح إلى إمكانية إلغاء "اتفاقية" الغاز مع لبنان!

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:40
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية فاضح.
 
واشار كوهين إلى أنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، قائلا: "لقد كان خطأ منذ البداية".
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