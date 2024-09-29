الخطيب بحث مع بري وميقاتي وجنبلاط شؤون النازحين

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أجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالات بعدد من كبار المسؤولين تناولت الظروف الراهنة والتحركات الجارية لمواجهتها.وشملت هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط وعددا من الوزراء المهتمين بالشأن الاجتماعي.وقال: "ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة وان العدوان الاسرائيلي الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه"، لافتا الى "ضرورة العمل على اغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد. وتوجه بالشكر الى كل الهيئات الانسانية والاجتماعية والمواطنين الذين يقومون بدورهم الوطني في هذا المجال".وختم الخطيب: "ان استشهاد سيد المقاومة لا يجب ان يوهن النفوس، وعلينا ان نحفظ وصاياه وارثه العظيم في كل المجالات". (الوكالة الوطنية للإعلام)