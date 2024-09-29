Advertisement

لبنان

الخطيب بحث مع بري وميقاتي وجنبلاط شؤون النازحين

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1253956-638632149798210993.png
Doc-P-1253956-638632149798210993.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالات بعدد من كبار المسؤولين تناولت الظروف الراهنة والتحركات الجارية لمواجهتها.
وشملت هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط وعددا من الوزراء المهتمين بالشأن الاجتماعي.
Advertisement

وقال: "ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة وان العدوان الاسرائيلي الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه"، لافتا الى "ضرورة العمل على اغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد. وتوجه بالشكر الى كل الهيئات الانسانية والاجتماعية والمواطنين الذين يقومون بدورهم الوطني في هذا المجال".

وختم الخطيب: "ان استشهاد سيد المقاومة لا يجب ان يوهن النفوس، وعلينا ان نحفظ وصاياه وارثه العظيم في كل المجالات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-09-29
09:50 | 2024-09-29
09:50 | 2024-09-29
09:45 | 2024-09-29
09:42 | 2024-09-29
09:33 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24