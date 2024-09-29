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لبنان

المرتضى للبنانيين: علينا أن نفعل مثل السيّد الشهيد فلا ندع الحزن يغلب فينا عزيمة الصمود

Lebanon 24
29-09-2024 | 07:13
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كتب وزير الثقافة على حسابه على موقع "اكس": "مثلما كان سماحة السيّد الشهيد في رثاء الشهداء المقاومين يقف جبّارًا دامي القلب مجهشًا بالأسى، من غير أن تنكسر له إرادة أو تلتوي إصبع، هكذا علينا أن نفعل نحن اليوم أمام هول الفاجعة، فلا ندع الحزن يغلب فينا عزيمة الصمود، ولا نترك للضعف أن يتسلّل إلى ثقتنا بالنصر."
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وأضاف:" ‏كان وعد سماحته أن ينتصر بنا فارتقى شهيدًا سيّدًا أعظم على طريق وعده الصادق. ‏أما نحن فنَعِدُه بأن ⁧‫اللبنانيين بوحدتهم ومقاومتهم سينتصرون به... وله."

وختم المرتضى:" ‏المقاومون صادقون مثل سيّدهم الشهيد ، والمقاومة ستنتصر  ولبنان لن يركع".
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