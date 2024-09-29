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لبنان
منسق خطة الطوارئ: 1640 شهيداً و8408 جرحى
Lebanon 24
29-09-2024
|
08:30
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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 5 الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" حول الوضع الراهن، ويحصي 216 غارة جوية في الساعات ال 24 الماضية على مختلف مناطق لبنان.
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كما يحصي سقوط 1640 شهيداً من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و 8408 جرحى منذ بدء المواجهات في 8 تشرين الأول. اما حصيلة الشهداء والجرحى في يوم أمس 28 أيلول فهي 11 شهيداً و108 جرحى مع الإشارة إلى أنه لايزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء.
وفي التقرير أن "عدد مراكز الايواء في المرافق العامة إرتفع إلى 777 مركزاً تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية موزعة في مختلف المحافظات. وقامت وزارة التربية بإضافة 120 مدرسة جديدة لاستقبال النازحين في الساعات الأخيرة ووصلت القدرة الاستيعابية للحد الأقصى في المؤسسات التعليمية الرسمية في بيروت وجبل لبنان".
كذلك وصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية حتى الساعة 116100 نازح.
وفي التقرير أنه "من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 أيلول 2024 سجّل الأمن العام عبور 36188 مواطناً سورياً و 41307 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية".
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحويل مليون دولار للنازحين من الاقضية ال 7 في الجنوب بهبة صينية.
وأرفق التقرير بخريطة وجداول بيانية.
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