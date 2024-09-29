البابا فرنسيس: ندعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل

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ذكر البابا فرنسيس في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل.وقال: "ما زلت أتابع بألم وقلق بالغ اتساع واحتدام الصراع في لبنان. لبنان هو رسالة، ولكنه في الوقت الحالي رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان، فالكثير من الأشخاص ما زالوا يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط. لنصلِّ من أجل الضحايا، ومن أجل عائلاتهم، ولنصلِّ من أجل السلام".وختم: "أدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل، ولكي يتم إطلاق سراح الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. ولا ننسينَّ أيضًا أوكرانيا المعذبة".