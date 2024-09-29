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لبنان

عصر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع راميا

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:57
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وبعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها عناصر الحزب يوم الأحد 29-09-2024  بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.   
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