عصر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع راميا

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وبعد مراقبة ومتابعة لقوة إسرائيلية ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها عناصر الحزب يوم الأحد 29-09-2024 بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

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