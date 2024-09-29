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لبنان

غارة جديدة في محيط مدينة الهرمل

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:03
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا بصاروخين مجرى نهر الليطاني خراج بلدة بلاط وبصاروخ آخر ساحة البلدة، ولم يفد عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جديدة الان في محيط مدينة الهرمل.
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بصاروخين

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